Ношение масок во время учебного процесса для учителей школ Саранска не является обязательным

В ходе совещания руководителей муниципальных общеобразовательных организаций, которое прошло 19 августа в администрации Саранска, были даны разъяснения по поводу ношения медицинских масок учителями.

В настоящее время официальных требований об обязательном ношении масок учителями нет.

Имеются только рекомендации о том, что педагогам следует носить маски.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев отметил, что говорить о какой-либо виновности учителей в том случае, если они находятся в школе без масок, не стоит.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru