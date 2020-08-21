Гороскоп на 22 августа: Близнецам нужно разобраться в сути дела, Львам следует избавиться от негативного восприятия, а Водолеями могут манипулировать

Овен

Не волнуйтесь, если все пойдет не по плану, Овны. Придется на ходу вносить коррективы и даже импровизировать, чтобы добиться желаемого результата.

Телец

Хороший день, чтобы донести точку зрения Тельцов до окружающих, так как люди будут более открыты и восприимчивы к новому, чем обычно.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам разобраться в сути дела, которое вас серьезно интересует. Хорошее время, чтобы получить дополнительное образование.

Рак

Если Ракам кажется, что в последнее время все вокруг слишком быстро вертится, не волнуйтесь, в этот день вы сможете расслабиться – мир решил передохнуть.

Лев

Львы могут обнаружить, что постепенно вы приобретаете черты людей, которых презираете. Не стоит видеть только негативную сторону всего вокруг, поскольку другие люди будут видеть только негативную сторону вас.

Дева

В этот день Девам просто нельзя зацикливаться на негативе. Сохраняйте легкость и оптимизм, а о последствиях будете думать позже. Это время для приключений и исследований.

Весы

В этот день представителям знака Весы будет сложно принимать решения. Звезды советуют поверить в удачу, которая точно поможет вам, если вы рискнете.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут способны победить кого угодно и в чем угодно, поскольку вы будете полны энергии, сил и уверенности в себе.

Стрелец

Стрельцов могут попросить принять спонтанные решения, которые вам, возможно, принимать будет неудобно, поскольку вы обладаете не всеми фактами и данными.

Козерог

Эмоциональные ощущения Козерогов будут говорить вам, что вы бьетесь головой о кирпичную стену. Не перескакивайте от одного дела к другому, чтобы избежать неудачи.

Водолей

Ваши эмоции могут быть очень сильными в этот день, Водолеи, хотя что-то может показаться вам неправильным. Вероятнее всего вами будут манипулировать.

Рыбы

Воспринимайте этот день так, как если бы он был вашим собственным, и используйте его, чтобы осуществить свои мечты, Рыбы.

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