Гороскоп на 24 августа: Овны улучшат общение с коллегами, Весы не должны торопиться бросать текущую работу, а Рыбам придется пересмотреть свой бюджет

Овен

Незавершенные рабочие задачи могут побудить вас выполнить их, чего бы это ни стоило, Овны. Это принесет вам несколько очков в общении с коллегами.

Телец

Слова, изображения, мелодии или что-то из мира искусства приходит вам в голову быстрее, чем Тельцы могут за этим уследить. Запишите или запомните как можно больше.

Близнецы

Финансовые цели, поставленные Близнецами, вот-вот будут достигнуты, но может показаться, что несколько оставшихся задач слишком грандиозны, чтобы их выполнить.

Рак

Разговоры с другом, здравому рассудку которого вы доверяете, могут открыть Ракам глаза на новые карьерные возможности. Подумайте о том, чтобы изменить свою трудовую жизнь.

Лев

Сны, прозрения или видения могут изменить духовные ориентиры Львов. Вы получаете не более чем информацию, которую нужно изучить, а затем либо принять, либо отвергнуть.

Дева

Друг, которого Девы давно не видели, может пробудить новые чувства, но вы к ним не готовы. Этот человек может проявить себя как потенциальный романтический партнер через несколько дней.

Весы

Создание нового делового партнерства может изменить карьеру представителей знака Весы, однако звезды не советуют бросать текущую работу, пока все точно не подтвердится.

Скорпион

Утром Скорпионы проснутся в хорошем настроении, но желание именно в этот день выполнить всю работу может к вечеру оставить вас без сил.

Стрелец

Стрельцы в этот день будут очень чувственны и страстны. Не удивляйтесь, если на вас будут направлены восхищенные взгляды представителей противоположного пола.

Козерог

В этот день Козерогов может охватить сильное желание заполучить потенциального романтического партнера, который живет далеко, поэтому вы потратите много времени на телефонные разговоры.

Водолей

Продолжительные телефонные беседы ожидают также Водолеев, которым захочется сблизиться с деловым партнером или решить личную проблему.

Рыбы

Деньги в этот день могут доставить Рыбам, запланировавшим совершить серьезную покупку, немало хлопот, поскольку вам придется пересмотреть свой бюджет.

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