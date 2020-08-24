Гороскоп на 25 августа: Тельцам будет сложно удержать баланс, Львам поможет позитивный настрой, а Стрельцам не следует торопиться с принятием решений

Овен

Овны могут испытать сильное разочарование, если попытаются бороться с текущими обстоятельствами. В этот день лучше извлекать из ситуации максимум пользы

Телец

Удерживать баланс в этот день будет непросто, Тельцы, поскольку ваши инстинкты могут тяготеть к любви и миру, но против этой позиции работает суровая воюющая сила.

Близнецы

Все в этот день может быть жестко и агрессивно, Близнецы, но это не значит, что вы не сможете добиться прогресса. Вы можете извлечь ценные уроки, слушая других.

Рак

В воздухе витает сильное напряжение, которое может разразиться громом и молнией, когда Раки меньше всего этого ожидают. Будьте настороже.

Лев

Сохраняйте позитивный настрой, и тогда Львы обнаружат, что агрессивная энергия дня работает на вас, а не против вас. Будьте открыты для точек зрения других людей.

Дева

Девы могут почувствовать сильную связь со своей причудливой, романтической стороной. Сны и иллюзии могут играть важную роль, но будьте осторожны с их интерпретацией.

Весы

Дайте людям право на сомнения в этот день, Весы. Даже если вы не согласны со всем, что происходит вокруг вас, у людей есть свои причины поступать так, как они хотят.

Скорпион

Неясные факты и романтические фантазии могут помешать Скорпионам предпринять решительные действия. Общение может быть испорчено неопределенностью.

Стрелец

Стрельцам не следует волноваться, уверены звезды, даже если вы окажетесь в кризисной ситуации. Нельзя также принимать решения в спешке.

Козерог

Используйте бурную энергию дня, чтобы взять на себя ответственность и добиться успеха, Козероги. Действия, которые вы предпримите в этот день, найдут отклик в ближайшие дни.

Водолей

В этот день может произойти мощная агрессия, которая способна подтолкнуть Водолеев к объявлению войны против всех. Остерегайтесь дезинформации, проверяйте факты.

Рыбы

Рыбам не следует предаваться фантазиям в этот день и импровизировать. Вместо этого выполняйте заранее составленный и хорошо продуманный план действий.

Читайте также Гороскоп на август 2020 года: Овны смогут реализовать свои задумки, Скорпионам не следует ссориться с близкими, а Рыбам нужно избежать депрессии

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами