В Мордовии полицейские и общественники рассказали родителям о правилах безопасных перевозок детей в автомобиле

Накануне в Саранске сотрудниками полиции организована акция для детей меньшего возраста. Правоохранители показали родителям с детьми целый цикл увлекательных видео сюжетов «Малыши в безопасности». Этот новый выпуск видеороликов целиком посвящается правилам и нормам перевозки детей в автомобилях различных моделей. Профессиональные автоинспекторы объяснили присутствующим на множественных примерах, как правильно и удобно родители могут перевозить малышей, и как обеспечивать при этом их 100%-ю безопасность во время движения.

«Взрослые владельцы машин всегда с удовольствием рассказывают детям об автомобиле, показывая, как они могут виртуозно его водить. Но не следует забывать, что езда за рулем часто может быть опасной. Никогда не надо себе позволять усаживать ребенка на водительское кресло», — предупредила президент АНО «Центр защиты и поддержки детства» Ольга Веретенникова.

Начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РМ майор полиции Екатерина Аниськина рассказала, что забавы в виде поездки детей за рулем вместе с водителем противоречат правилам безопасности дорожного движения и могут привести к аварии. Уважаемые родители! Не забывайте о своей безопасности и безопасности своих детей!

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