В Саранске полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого

Вчера в полицейском управлении г. Саранска появилась информация о том, что в клиническую больницу Республики Мордовия привезли пациента 35 лет. У него диагностирован ушиб головного мозга и травмы головы. На место инцидента мгновенно отправились стражи правопорядка. По горячим следам выявлено, что тяжкий вред здоровью горожанина причинил 33-летний житель Саранска. Его быстро задержали и привезли в полицейский участок, где он во всем признался и рассказал, что они давно знакомы с потерпевшим.

Задержанный мужчина сожительствовал с девушкой. Сейчас она перешла жить к потерпевшему, что и явилось причиной конфликта. 27 июля 2020 г. фигурант в состоянии опьянения, в который раз явился домой к потерпевшему для разборок, однако в квартиру его не пустили. Пострадавший тоже был прилично выпивши. Он выскочил из дома, догнал подозреваемого во дворе с целью поговорить, но в результате получил от него несколько ударов по голове.

Скорая помощь приехала на остановку. Туда ее вызвали случайные прохожие, обнаружившие мужчину без сознания. Следственным отделом ОП№1 УМВД России по г. Саранск 21 августа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Меру пресечения подозреваемому лицу избрали подписку о невыезде. Сейчас оперативники проводят следственные действия, выясняя все причины и обстоятельства произошедшего.

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