Мордовская филармония стартует: зрителей ждут на концерт в масках и перчатках!

Сегодня в Саранске стало известно, что 27 августа, после длительного карантина вследствие пандемии, стартует новый сезон показов филармонии Республики Мордовия. Зрители радуются, что снова услышат любимые мелодии и пляски! На открытии сезона 2020 года выступит ансамбль казачьей песни и пляски «Разгуляй» имени Сергея Балабана.

Как рассказали ответственные музыкальные работники организации, концерт «Эх! Любо, любо братцы, жить!» планируется провести в соответствии с нормами и правилами Роспотребнадзора. Все присутствующие зрители обязаны надеть на концерт и этот праздник жизни защитные медицинские маски, перчатки, неукоснительно соблюдать социальную дистанцию.

Рассаживать меломанов также будут на расстоянии полутора метров друг от друга. Приобрести билеты можно в кассе РДК и у администраторов концертного отдела. Онлайн-продажи пока приостановлены.

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