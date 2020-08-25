Гороскоп на 26 августа: звезды советуют всем знакам не бояться перемен, и двигаться вперед, несмотря на неизвестность

Овен

Не следует воспринимать вещи слишком серьезно в этот день, Овны. Звезды предупреждают, что чем больше вы будете обдумывать решение, тем труднее его будет принять.

Телец

Отличный день для Тельцов, которые заметят, что долгосрочные тенденции меняются в вашу пользу. Дисциплина и немного удачи – вот все, что нужно для успеха.

Близнецы

Звезды говорят, что в этот день Близнецам придется общаться с иностранцами, поэтому советуют подыскать переводчика.

Рак

Для роста необходимы перемены, говорят Ракам звезды. Если в определенных сферах вашей жизни происходят изменения, не сопротивляйтесь этому.

Лев

В этом дне будет легкомысленное, причудливое качество, которое Львы, возможно, поначалу не оценят. Используйте это чувство, чтобы сбалансировать серьезность вашего дня.

Дева

Девы в этот день смогут найти выход из любой сложной ситуации или не угодить в нее. У вас внутри огромная сила, и вы можете добиться всего, если не побоитесь ее использовать.

Весы

Найдите утешение в людях, которые вас окружают в этот день, Весы. Не думайте, что вам нужно решать чужие проблемы. Разговор с новыми людьми окажется чрезвычайно стимулирующим и полезным.

Скорпион

Скорпионы в этот день будут купаться в информации, которая, при правильном подходе, откроет перед вами множество возможностей.

Стрелец

Пришло время проявить гибкость, Стрельцы. Вещи быстро меняются, и если вы не готовы к переменам вместе с ними, то останетесь позади. Не бойтесь перемен.

Козерог

Прекрасный день для Козерогов. У вас на руках все козыри, необходимые для достижения успеха. Удача сочетается с дисциплиной, создавая идеальные условия для финансового благополучия.

Водолей

Люди в этот день будут немного менее чувствительны, чем Водолеи. Выход из зоны комфорта является одним из ключей к росту. Не стесняйтесь двигаться в неизвестность.

Рыбы

Собирая кусочки информации и подсказки из разных мест и от разных людей, вы сможете гармонично интегрироваться в окружающую среду, Рыбы.

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