Приютив студента из Ирака, пенсионерка из Саранска может сесть в тюрьму на 3 года

На прошедшей неделе в Саранске сотрудниками оперативных служб республики была задержана 58-летняя гражданка города. Пенсионерка подозревается в фиктивной регистрации иностранца на территории России.

Статья за подобное преступление подразумевает наказание до 3 лет пребывания в колонии. По информации, полученной от следователей из прокуратуры, в июле месяце жительница Республики Мордовии согласилась прописать на своей собственной жилой площади на 3 месяца 22-летнего студента, гражданина Ирака. На самом деле молодой человек фактически проживал по другому адресу.

Женщина знала о планах зарубежного студента, но, тем не менее, ради наживы пошла на нарушение российских законов. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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