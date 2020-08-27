Гороскоп на 28 августа: Раки не смогут найти нужной информации, у Скорпионов возникнут финансовые проблемы, а Козерогам лучше заняться рутиной

Овен

В этот день могут оказаться заблокированы любые передвижения, Овны, поэтому звезды советуют оставаться по возможности дома.

Телец

Не самый лучший день для инвестиций, Тельцы. Не тратьте времени на работу над спекулятивными проектами и не вкладывайте средства в подобные авантюры.

Близнецы

Романтический избранник Близнецов может быть мрачным в этот день, и сколько раз вы бы не обращали его внимание на пончик, он будет видеть только дырочку.

Рак

Склонные к любопытству Раки всегда пытаются узнать больше, но в этот день вы не сможете найти никакой информации по интересующему вас предмету.

Лев

Звезды советуют Львам попробовать исполнять свои деловые или сетевые обязательства на вечеринках, если, конечно, вы не устали от их посещения.

Дева

Дом Дев в этот день опустеет, но не стоит расстраиваться. Используйте это время, чтобы побыть в одиночестве и отдохнуть от людей.

Весы

Близкие к представителям знака Весы люди могут быть необычно молчаливыми в этот день. Видимо что-то их очень беспокоит, но они не захотят об этом говорить.

Скорпион

У Скорпионов в этот день могут возникнуть финансовые проблемы – на вашем счету может оказаться очень мало денег. Вероятно, это банковская ошибка.

Стрелец

В этот день Стрельцы будут настолько хмурыми, что вы даже не захотите вставать с кровати. Но звезды говорят, что оставаться дома – не лучшая идея.

Козерог

Любая работа в этот день будет требовать более высокого уровня концентрации, чем Козероги смогут достичь. В такие дни лучше всего «на автомате» выполнять рутинные дела.

Водолей

Творческие способности Водолеев могут оказаться заблокированными. Звезды говорят, что вы будете недовольны результатами, если заставите себя работать в этот день.

Рыбы

В этот день может не состояться визит друга, который обещал зайти к Рыбам вечером. Не воображайте несчастные случаи или катастрофы. Вероятнее всего, виноват трафик.

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