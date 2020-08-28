Гороскоп на 29 августа: у Тельцов могут возникнуть чувства к другу, профессиональные цели Дев и Козерогов изменятся, а в доме Рыб будет царить мир

Овен

Овны в этот день будут скорее благодарными слушателями, чем талантливыми рассказчиками, поэтому избегайте речей, даже если вас попросят таковую произнести.

Телец

Кто-то из близких друзей Тельцов может подарить вам нечто небольшое, но ценное, к примеру, увлекательную книгу. Это может вызвать теплые и нежные чувства.

Близнецы

Интуиция Близнецов будет в этот день острее, чем обычно, но вас будет интересовать история, а не настоящее.

Рак

В доме Раков будет царить счастье, вызванное тем, что все, кажется, пришли к новому пониманию друг друга. Вы можете испытать новое чувство тишины и покоя.

Лев

Участие в групповом виртуальном или реальном собрании, в котором примет участие ваш знакомый или даже избранник, укрепит связь Львов и близких вам людей.

Дева

Девы уже не тот человек, которым вы были, когда выбирали свою нынешнюю работу, поэтому ваши профессиональные цели изменятся.

Весы

Наступает пора трансформации, Весы, поэтому будьте готовы не только меняться сами, но переводить на новый уровень ваши отношения, которые исчезнут, если не будут развиваться.

Скорпион

Позитивно относящиеся к жизни Скорпионы могут оказаться на перепутье в этот день, который, уверяют звезды, способен сломать не один шаблон.

Стрелец

Хороший день для Стрельцов, которые в ходе бесед с близкими или избранником поднимут важную тему, достойную отдельного рассмотрения.

Козерог

В этот день Козероги осознают, что вы переросли некоторые области своей жизни, которые больше не кажутся такими, какими были раньше. Одной из них может быть ваша работа.

Водолей

Если Водолеи отлично ладят со своей половинкой, то это потому, что вы настроены на чувства, мысли и желания своего избранника.

Рыбы

Мир будет царить в доме Рыб в этот день. Члены вашей семьи смогут общаться друг с другом почти телепатически. Они будут избегать ссор, а это даст вам желанную передышку.

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