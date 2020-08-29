Гороскоп на 30 августа: Близнецы должны держать себя в руках, Весы могут проявить нерешительность, а Козерогов догонят нерешенные проблемы

Овен

В этот день Овнам будет важно, чтобы у ваших близких было все хорошо. Не забудьте при этом позаботиться и о себе, предупреждают звезды.

Телец

Если Тельцы загорелись идеей, то мало кто способен вас остановить. Раньше вас обвиняли в лени или желании найти легкий выход, но в этот раз все наоборот.

Близнецы

Близнецы должны держать себя в руках в этот день и не пытаться обвинить кого-то в чем-то, не имея на руках доказательств и не зная всех фактов.

Рак

В этот день Раки будут воинственно настроены, а ваша чувственная сторона возьмет выходной, именно поэтому возможны конфликты и ссоры.

Лев

Желание исправить что-то, что работает не так, как должно, следует подкреплять знанием всех фактов, Львы, иначе вы ничего не добьетесь.

Дева

Агрессивная сила будет заставлять Дев действовать только так, и не иначе. Убедитесь, что вы при этом не только внимательны к другим, но и не забываете о своих интересах.

Весы

Хороший день в эмоциональном плане для представителей знака Весы, но когда дело дойдет до действий, вы будете склонны проявлять нерешительность.

Скорпион

Звезды предостерегают Скорпионов, чтобы вы в этот день не делали ничего из чувства вины, страха или сожаления.

Стрелец

Агрессия в этот день может затруднить Стрельцам контроль над ситуацией. Прежде чем принимать важные решения, постарайтесь успокоиться и сосредоточиться.

Козерог

Упущенные, нерешенные ранее проблемы могут серьезно осложнить Козерогам этот день. Вам не обязательно менять курс движения, но может потребоваться внести корректировку.

Водолей

Водолеи в этот день будут в хорошем настроении, но вам его слегка может подпортить какая-то мелочь – к примеру, кто-то наступит вам на ногу.

Рыбы

Рыбы будут агрессивны и вы, даже сами того не замечая, можете неосознанно оскорбить окружающих вас людей.

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