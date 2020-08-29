В Мордовии жительница Нижегородской области подозревается в краже денег у знакомой

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жительницы Нижегородской области, которая подозревается в краже денежных средств с банковского счета своей знакомой.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад 30-летняя жительница Нижегородской области, не имеющая постоянного места работы, гостила у своей 26-летней знакомой, проживающей в посёлке Тургенево Ардатовского района. В определенный момент владелица жилья вышла в другую комнату, оставив гостью одну. Воспользовавшись данным обстоятельством, жительница Нижегородской области взяла в руки мобильный телефон знакомой и через приложение банка перевела на свой счет денежные средства в сумме 6 тыс. рублей.

Пропажу денег пострадавшая обнаружила через несколько дней. После этого девушка обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф