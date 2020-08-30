В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение новой учебной группы

Межрегиональный учебный центр УФСИН РФ по Мордовии открыл двери для новой учебной группы.

На обучение по программе профессионального обучения для получения профессии «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда» прибыли 15 инструкторов-кинологов УФСИН РФ по Мордовии.

В течение трех месяцев инструкторам-кинологам предстоит приобрести необходимые знания в области физиологических основ поведения и дрессировки собак, методики и техники дрессировки, тактики применения служебных собак, а также получить навыки в общем и специальном курсах дрессировки.

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Источник: 13.fsin.su