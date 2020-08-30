Уполномоченный по правам человека посетил следственный изолятор №1 УФСИН РФ по Мордовии

Уполномоченный по правам человека в Мордовии Валерий Левин посетил следственный изолятор №1 УФСИН РФ по Мордовии в сопровождении начальника учреждения Алексея Федина.

В ходе визита Валерий Левин побывал в режимном корпусе (камерах для содержания женщин и несовершеннолетних, прогулочных двориках, учебном классе), отряде для хозяйственной обслуги, пищеблоке и медицинской части.

Каких-либо жалоб и заявлений со стороны осужденных не поступило.

Кроме того, Валерий Левин пообщался с обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными, а также проконсультировал по вопросам соблюдения прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания.

Также читайте о том, что в учебном центре УФСИН РФ по Мордовии было организовано обучение новой учебной группы.

Источник: 13.fsin.su