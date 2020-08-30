Гороскоп на 31 августа: Овны будут расстроены, Раки могут начинать искать новую работу, а Скорпионам нужно собраться, и просто пережить этот день

Овен

Овны могут чувствовать себя погребенными под ответственностью, поскольку у вас не будет времени делать то, что вы действительно хотите делать. Это ужасно расстраивает.

Телец

Вы менее оптимистичны и энергичны, чем обычно, Телец. Ваше тело и даже разум будут вялыми, расслабленными, ленивыми. Это хороший день, чтобы немного отдохнуть.

Близнецы

Финансовые вопросы могут расстроить Близнецов в этот день. Возможно, повышение, на которое вы очень рассчитывали, не произошло или проект не дал ожидаемую отдачу.

Рак

Если работа начинает казаться больше обузой, чем радостью, возможно, пришло время ее сменить, Раки. Если вы чувствуете себя подавленным, значит пора найти новый профессиональный вызов.

Лев

Звезды советуют Львам просто принять новую степень своей чувствительности, а не анализировать происходящее с вами.

Дева

Вас тянет к государственной службе, Девы. Это желание побуждает вас добровольно предлагать свои услуги в какой-либо группе. Вскоре проявятся ваши природные лидерские способности.

Весы

Не принимайте все за чистую монету в этот день, Весы. Полученная вами информация может быть неточной. Кто-то рядом может повторять сплетни или даже создавать их.

Скорпион

Ваша уверенность в себе шаткая, но Скорпионы могут почувствовать потребность в новых испытаниях. Сделайте все возможное, чтобы пережить этот трудный день.

Стрелец

Избранник Стрельцов может иметь свое, отличное от вашего мнение. Приложите дополнительные усилия в общении, чтобы сгладить острые углы.

Козерог

В доме Козерогов витает напряжение, которое проявляется в глупых семейных спорах. Постарайтесь организовать отдельные занятия для детей.

Водолей

Этот день может быть особенно напряженным, Водолей. Ваша рабочая нагрузка больше, чем когда-либо, благодаря возросшей ответственности, которую вы ранее на себя взвалили.

Рыбы

Не впадайте в депрессию или уныние. Ничего, что Рыбы немного не уверены в себе в этот день, зато у вас отличные навыки и они всегда под рукой.

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