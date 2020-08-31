Гороскоп на 1 сентября: Раки могут устать на пути к цели, Весы должны использовать свою внутреннюю силу, а Рыбам испортят все веселье

Овен

Большую часть дня Овны будут дезориентированы, утверждают звезды. Хорошая новость состоит в том, что вы увидите свет маяка уже вечером и все вернется в норму.

Телец

Похвала, которую Тельцы получат утром этого дня, может заставить вас почувствовать себя на вершине мира, но постарайтесь не позволять этому чувству вскружить вам голову.

Близнецы

Утром может возникнуть конфликт между Близнецами и кем-то с сильным эго, но он должен разрешиться к вечеру.

Рак

Стремиться к большим и интересным приключениям может быть весело, но Раки могут слишком устать в пути, чтобы полностью оценить все прелести.

Лев

Звезды советуют Львам утром хорошенько выспаться и не обращать внимание на будильник. Вечером вы все еще будете полны энергии, но не тратьте ее на бесполезное веселье.

Дева

Используйте утро, чтобы позаботиться о себе, советуют Девам звезды. Проанализируйте сове внутреннее состояние и составьте планы на ближайшее будущее.

Весы

Не стоит недооценивать свою внутреннюю силу, Весы. Вам кажется, что происходящее вокруг вас подавляет, но на самом деле вы способны выдержать любое давление.

Скорпион

Хороший день, чтобы взять на себя ответственность за проекты, требующие определенного руководства, Скорпионы. Ведите себя как лидер и не думайте, что вы хуже кого-то.

Стрелец

В этот день Стрельцы смогут изменить точку зрения окружающих людей, хотя с утра будет казаться, что вас никто не хочет слушать.

Козерог

Звезды советуют Козерогам выразить свои эмоции и избавиться от лишних проблем. К полудню неплохо было бы успокоиться, прилечь и спланировать дальнейшие действия.

Водолей

Утром Водолеям может показаться, что веселятся все, кроме вас. Постарайтесь не попасть в ловушку негативного мышления. Действуйте с точки зрения стабильности, а не зависти.

Рыбы

Может возникнуть конфликт, Рыбы, особенно утром. Меньше всего вам хочется, чтобы кто-то вылил ведро воды на ваш бушующий костер веселья, но это, скорее всего, случится.

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