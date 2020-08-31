В одном из исправительных учреждений Мордовии были проведены мероприятия, посвященные Дню российского кино

В исправительном учреждении №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел ряд мероприятий, посвященных Дню российского кино.

В отрядах были проведены лекции об истории российского кино и викторины под названием «Угадай кино!». Кроме того, в рамках кинолектория «Ретро» транслировался фильм «Бриллиантовая рука».

Также была организована выставка-кинокалейдоскоп «Стоп-кадр», в центре которой были представлены легенды кинематографа.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su