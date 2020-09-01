Гороскоп на 2 сентября: Овнов ждет удачный день, Львы должны помочь близкому человеку, а Рыбам нельзя нервничать

Овен

Это должен быть удачный день для вас, Овны. Все, что вы пытаетесь сделать, должно пройти довольно гладко. Отношения с другими людьми теплые, дружеские и близкие.

Телец

Пара, которую вы давно знаете, может прийти в гости к вам домой, Тельцы. Не удивляйтесь, если вам расскажут, насколько красиво выглядит ваше жилище.

Близнецы

Близнецы в этот день могут проводить много времени в разъездах. Вероятно, вы встретите знакомых, у которых есть интересные новости. Рядом могут открыться новые предприятия.

Рак

Деньги, которые Раки заработали уже давно, могут наконец прийти к вам, но не удивляйтесь, если вам придется много бегать, чтобы их получить.

Лев

У кого-то особенного в вашей жизни могут быть проблемы с коллегами. Простых утешений будет недостаточно, Львы, будут нужны решения и действия.

Дева

В этот день Девы, вероятно, будете усердно готовить проект или людей для какого-то виртуального выступления. Не надейтесь рано уйти домой.

Весы

Друзья могут пригласить вас в короткую однодневную поездку, возможно, за город. Это отличный день, чтобы пойти на такую прогулку, если это возможно, Весы.

Скорпион

На работе могут возникнуть сильные эмоции, поскольку важные проекты подходят к срокам сдачи, Скорпионы. Вы можете потратить на работу больше времени, чем обычно.

Стрелец

В этот день Стрельцы должны чувствовать себя особенно сексуально, а отношения с романтическим партнером должны наладиться.

Козерог

В данный момент на уме у Козерогов только деньги. Стремление к большей финансовой безопасности может даже вынудить вас искать новую или дополнительную работу.

Водолей

Водолеям не стоит рассчитывать провести много времени дома. У вас больше шансов провести день в машине вдали от дома, выполняя поручения и другие обязательства.

Рыбы

Эмоциональные потрясения на работе могут вывести Рыб из состояния равновесия. Если вы не будете осторожны, вас начнут беспокоить головные боли или временная гипертония.

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