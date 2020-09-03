В Мордовии стражи порядка изъяли более 950 бутылок контрафактной алкогольной продукции

В Мордовии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был пресечен факт распространения контрафактной алкогольной продукции на территории республики.

Полицейские установили, что житель Саранска с целью дальнейшего сбыта незаконно приобрел партию алкогольной продукции неизвестного происхождения. Спиртные напитки горожанин планировал реализовать по низкой цене местным жителям. В ходе обследования гаража были изъяты 972 бутылки контрафактного алкоголя известных торговых брендов, подлежащих обязательной маркировке специальными марками РФ.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф