Где найти рабочий промокод на фрибет в букмекерской конторе

Букмекерская контора в попытках привлечь к себе нового клиента, на постоянной или временной основе проводит различные маркетинговые акции. Одной из таких акций является предоставление бонуса новому игроку. В настоящее время существует два основных вида бонуса – бонус на депозит и бонус за регистрацию.

Какие виды бонусов бывают

Первый вид бонуса – бонус на депозит, начисляется клиенту после того, как он сделает первое пополнение своего депозитного счета. Пополнение депозитного счета возможно только после полного завершения процедуры регистрации и идентификации игрока, если регистрация происходила в лицензированной букмекерской конторе. Бонус на депозит обычно предоставляется в размере 100% на сумму первого депозита. Размер бонуса может варьироваться в широких пределах, в некоторых конторах он доходит до 50 тысяч рублей. Бонус на депозит отыгрывается с достаточно жесткими требованиями. Обычно, игрок должен проставить сумму бонуса в 10-кратном или 20-кратном размере на ставках с определенными условиями.

Второй вид бонуса – бездепозитный бонус за регистрацию, или фрибет. Данный вид бонуса начисляется сразу же после завершения процедуры регистрации, без требования пополнения депозита. Как правило, фрибет не нужно отыгрывать по сложной схеме депозитных бонусов. Обычно букмекер требует, чтобы фрибет был проставлен какой-то ставкой, возможно, с определенными ограничениями, но, ограничений может и не быть. Чистый выигрыш по такой ставке зачисляется игроку на игровой счет. Размер фрибета колеблется от сотен рублей до одной тысячи.

Зачем нужны промокоды

Промокодом называют комбинацию символов, которая дает определенные преференции ее обладателю. Применительно к спортивному беттингу, промокоды обычно повышают максимальный размер бонуса, который начисляет администрация букмекерской конторы новому клиенту. Как узнать, используются ли промокоды в конкретной БК? Очень просто, для этого надо взглянуть на регистрационное окно, если в нем имеется поле «Промокод», значит, имеет смысл поискать рабочие промокоды, чтобы увеличить потенциально возможный размер бонуса при регистрации. Обычно информация о промокодах и их использовании публикуется на страницах официального сайта БК. Если таковую найти не удалось, возможно, в данный момент никаких акций по использованию промокодов не проводится. Но, лучше информацию уточнить в службе поддержки БК, которая точно знает, используются ли в данный момент промокоды или нет.

Где взять рабочий промокод

Рабочие промокоды могут распространяться непосредственно на сайтах БК. Например, к такой практике прибегает БК Леон. Или через официальных представителей БК, на различных специализированных сайтах, в соцсетях через доверенных лиц. Например, на сайте bonusup.ru регулярно публикуются рабочие промокоды для тех букмекерских контор, в которых на данный момент проводятся соответствующие маркетинговые акции.

Ни в коем случае не следует покупать промокод. Все промокоды букмекеров должны распространяться на бесплатной основе. Если кто-то предлагает купить промокод для той или иной БК, скорее всего, вы имеете дело с мошенником. От такой покупки лучше отказаться. Нет возможности узнать является ли промокод рабочим до того момента, пока он не будет введен в соответствующее поле на сайте БК. В любом случае, текущую ситуацию с промокодами следует уточнять у официальных представителей букмекерской конторы.