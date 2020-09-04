В УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту

В УФСИН РФ по Мордовии прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди личного состава и осужденными колонии-поселения, трудоустроенными на должностях пожарных в подразделениях ведомственной пожарной охраны.

Программа соревнований включала в себя два упражнения, среди которых преодоление 100-метровой полосы с препятствиями и боевое развертывание от пожарного автомобиля.

В рассматриваемых соревнованиях принимали участие девять команд.

В личном первенстве по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями лучшее время показал начальник караула пожарной части ИК-5 Сергей Бутузов (19 секунд). Второе место занял водитель пожарного автомобиля пожарной части ИК-18 Александр Мялин (19,7 секунд). Третье место досталось начальнику караула пожарной части ИК-4 Виктору Яремко (20 секунд).

Среди осужденных участков колонии-поселения первое место занял осужденный участка колонии-поселения пожарной части ИК-18 Сергей Ваньков (20,2 секунды). Второе место досталось осужденному участка колонии-поселения пожарной части ИК-5 Василию Бронину (20,9 секунды). Третье место занял осужденный участка колонии-поселения пожарной части ИК-7 Николай Ионкин (21,7 секунды).

В боевом развертывании лучшей стала команда ИК-4 (41 секунда). Второе место заняла команда ИК- 14 (43 секунды). Третье место завоевала команда ИК-18 (45 секунд).

По результатам проведенных состязаний в общекомандном зачете первое место заняла команда пожарной части ИК-18. Второе место досталось команде ИК-4. Третье место заняла команда ИК-5.

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Источник: 13.fsin.su