Гороскоп на 5 сентября: Овнам придется утешать избранника, Раки и Скорпионы обретут дар предвидения, а Стрельцы могут влюбиться в старого знакомого

Овен

Долгожданное письмо или звонок может прийти к Овнам от избранника или любимого друга. Возможно вашей половинке нужно жилетка, чтобы поплакаться.

Телец

Проекты, над которыми вы работали в прошлом, могут наконец принести плоды в этот день, Тельцы. Однако не грейтесь в лучах славы слишком долго. Начинайте новые проекты.

Близнецы

Ваше желание близости и романтики получит мощный всплеск, Близнецы. Возможно, воспоминания о прошлых партнерах вернутся, чтобы преследовать вас.

Рак

Звезды говорят, что Раки будут в этот день гиперчувствительны и это поможет вам даже предугадывать развитие ситуации. Подумайте, как это можно использовать.

Лев

Если вы сегодня думаете о каком-то друге, Львы, не удивляйтесь, если вы получите от него или нее письмо или звонок. Однако звезды уверены, что будущее за новыми людьми.

Дева

Внезапные и неожиданные изменения могут вызвать у вас чувство дезориентации, а также сомнений в отношении будущего, Девы. Не волнуйтесь, эти перемены могут быть полезны.

Весы

Вы должны проснуться с надеждой и оптимизмом в отношении будущего, Весы. Ваша уверенность в себе сильнее обычного, а ваш энтузиазм заразителен.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам найти способ использовать гиперчувствительность и дар предвидения, которые посетят вас в этот день.

Стрелец

Возможно Стрельцов в этот день ждет новый роман с кем-то из давних знакомых, но вы внезапно увидите этого человека в новом свете.

Козерог

Настроение этого дня отлично подойдет для художественных или метафизических исследований, а также для восприятия других, говорят Козерогам звезды.

Водолей

Вы интуитивны от природы, Водолеи, но в этот день вы можете быть практически ясновидящими. Повинуйтесь своим инстинктам и не позволяйте разуму встать на пути.

Рыбы

Творческое вдохновение Рыб может исходить либо из вашего собственного прошлого, либо из истории. Звезды советуют направить творческую энергию на улучшение своего дома.

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