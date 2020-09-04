Бывший заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мордовии обвиняется в получении взятки

Суд вынесет приговор в отношении бывшего заместителя директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мордовии, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2015 году обвиняемый, являясь должностным лицом филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мордовии, через посредника получил взятку от директора ООО «СДС – Управление строительства» Михаила Иоффе в размере 500 тыс. рублей за противозаконный раздел земельного участка, расположенного в центре Саранска, на две части при отсутствии необходимых оснований и условий.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru