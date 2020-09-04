В Мордовии директора муниципального казенного учреждения осудили за мошенничество и служебный подлог

В Мордовии был осужден директор муниципального казенного учреждения, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге.

Было установлено, что в первой половине прошлого года директор МКУ «Благоустройство Кадошкинского городского поселения» с целью хищения бюджетных денежных средств заключил фиктивный договор аренды транспортного средства марки «Лада-Калина». При этом машина фактически не предоставлялась и указанным учреждением для служебных целей не использовалась.

Перечисленные на основании договора в качестве арендной платы денежные средства в размере 67,4 тыс. рублей были потрачены преступником на личные нужды.

Также был составлен фиктивный договор, арендная плата по которому составляла 11,5 тыс. рублей. По причине отсутствия в бюджете городского поселения денежных средств арендная плата не была перечислена.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, а также штрафа в размере 15 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru