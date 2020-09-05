Гороскоп на 6 сентября: Тельцами будут восхищаться, Девам следует записать свои идеи, а карьера Стрельцов будет зависеть от отношений с коллегами

Овен

Хороший день, чтобы попросить прибавку или подумать о других способах увеличения вашего дохода, Овны. Начальство будет восприимчиво к вашим просьбам.

Телец

Тельцы должны чувствовать себя особенно романтично и чувственно и могут привлекать восхищенные взгляды окружающих.

Близнецы

Отличный день, чтобы сбежать от цивилизации и укрыться в каком-нибудь удаленном месте с любимым человеком, Близнецы.

Рак

Информация и слухи о ваших знакомых поступят к Ракам в большом количестве, но воспринимайте все за чистую монету.

Лев

Львы могут заслужить корпоративную славу, поскольку ваше воображение может быть использовано для повышения эффективности работы компании.

Дева

Идеи для творческих и новаторских проектов могут прийти быстрее, чем Девы смогут воплотить их в жизнь. Обязательно запишите их.

Весы

В этот день представителям знака Весы могут сниться странные и яркие сны. Ваша интуиция и телепатические способности работают на высоком уровне.

Скорпион

Скорпионы могут участвовать в виртуальных общественных мероприятиях и получать приглашения на будущие вечеринки. Вы прекрасно проведете время и заведете новых друзей.

Стрелец

Отношения с людьми на работе должны быть теплыми, Стрельцы, поскольку от этого зависит будущее вашей карьеры, уверяют звезды.

Козерог

На вашем пути может появиться интересная информация, которая заставит вас сосредоточиться на новом увлечении, Козероги.

Водолей

Водолея приснятся яркие сны, которые вдохновят вас на творческие проекты, например, косметический ремонт или украшение вашего дома.

Рыбы

В этот день Рыбы могут получить приветственное сообщение от делового или романтического партнера. Будьте честны со своим партнером и все будет хорошо.

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