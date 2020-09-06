Гороскоп на 7 сентября: практически все знаки будут сражаться в этот день против слухов, дезинформации и недомолвок

Овен

Тревожное письмо или телефонный звонок могут поставить под угрозу планы Овнов на этот день, но пристальный взгляд на ситуацию позволит понять, что все не так плохо, как кажется.

Телец

Плохие новости о финансовом положении могут сбить с толку Тельцов, но внимательно рассмотрев вопрос, вы поймете, что нет повода для паники.

Близнецы

В этот день может возникнуть неприятная ситуация, Близнецы. Вам может показаться, что близким лучше соврать или вообще промолчать о случившемся, но это не так.

Рак

Раки будут наводнены новыми идеями и информацией, которые могут вызвать умственную перегрузку. Запишите хотя бы часть идей «на потом», чтобы облегчить работу мозга.

Лев

Львы просто обязаны поговорить со своим избранником о том, что его или ее беспокоит, даже если сначала это покажется вам не лучшей идеей.

Дева

Один из членов семьи Дев может «заразить» всех окружающих своей депрессией, поэтому вам предстоит предпринять самые радикальные меры, чтобы этого не случилось.

Весы

Ваши родные и близкие, Весы, могут стать жертвой дезинформации. Постарайтесь если не оградить их от потока лжи, то своевременно предоставить опровержение.

Скорпион

Дезинформация о деньгах, которую получат Скорпионы, может исходить от близкого вам человека или знакомого. Кто бы это ни был, проверяйте все данные.

Стрелец

Возможно, кто-то из ваших близких, Стрельцы, не совсем честен. Этот человек может врать или что-то скрывать от вас, чтобы защитить вас. Доверяйте только своим инстинктам.

Козерог

Вялые с самого утра Козероги могут захотеть остаться дома, но звезды говорят, что это опасная ловушка, в которую нельзя попадать.

Водолей

Дорогой Водолеям человек пропал на несколько дней, но не стоит переживать насчет ваших отношений. Все хорошо, просто ваш избранник занят решением своих проблем.

Рыбы

Будущая карьера Рыб может быть поставлена под угрозу сплетнями, поэтому как только вы услышите на работе сплетни, сразу пресекайте вранье, не позволив ему распространиться.

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