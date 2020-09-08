Гороскоп на 9 сентября: Тельцам стоит оставаться вежливыми, Девы должны быть уверены в себе, а Козероги могут весь день отдыхать

Овен

Овнам нравится быть честным, но в этот день вы, вероятно, будете чересчур честными. Говорите лишь часть правды, чтобы только донести мысль, а не оскорбить собеседника.

Телец

Даже если семья Тельцов будет вас сильно раздражать, звезды советуют оставаться спокойными и вежливыми.

Близнецы

Неприятная ситуация с друзьями или родными заставит Близнецов выйти из дома и помочь, даже если вы намеревались весь день просидеть дома.

Рак

Не удивляйтесь, если сегодня с вами свяжется много людей, Раки. Возможно, вы настроены посплетничать или у соседей есть новости об изменениях поблизости.

Лев

В этот день Львы захотят провести время, занимаясь спортом или пробуя новый вид спорта или игру, в которые вы никогда раньше не играли. Пригласите также друзей.

Дева

Не позволяйте неуверенности взять над вами верх в этот день, Девы. Узнайте все, что вы можете о ситуации, а затем примите обоснованное решение.

Весы

Друг может попросить ссуду, а Весы могут не решиться дать ему или ей деньги. Следуйте своим инстинктам в момент принятия решения.

Скорпион

Скорпионы испытают мощный прилив энергии, который может временно превратить вас в трудоголика. По дому скопилось огромное количество дел, которые необходимо сделать.

Стрелец

В этот день у Стрельцов могут возникнуть трения с вашим избранником. Не ввязывайтесь в ссору. Используйте свою практичность для решения текущих проблем.

Козерог

Оставаться дома и отдыхать идет вразрез привычкам Козерогов, но это идеальный день, чтобы свернуться калачиком в кровати или провести время за хорошей книгой.

Водолей

Дома у Водолеев накопилось много работы. Однако не будьте мучеником и пытайтесь сделать все. Сделайте, что сможете, а остальное оставьте.

Рыбы

Недавно пережитый стресс заставит Рыб остаться дома в кровати. Также вы можете поругаться с родными или близкими, которые попросят вас заняться делами.

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