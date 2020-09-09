Среди исправительных учреждений Мордовии прошел смотр-конкурс на лучшее состояние пожарной безопасности

Среди исправительных учреждений, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, прошел смотр-конкурс на лучшее состояние пожарной безопасности.

Комплексное обследование подразделений ведомственной пожарной охраны проводила специально созданная комиссия. Оценивались исполнение предписаний инспекции ВПО, обеспеченность объектов системами автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, огнетушителями, необходимой документацией по пожарной безопасности, наглядной агитацией, противопожарным водоснабжением, а также была оценена деятельность пожарно-технических комиссий и обучение мерам пожарной безопасности.

По итогам конкурса первое место занял коллектив ведомственной пожарной охраны ИК-2. Второе место досталось ИК-14. Третье место занял коллектив ИК-4.

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Источник: 13.fsin.su