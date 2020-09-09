В Мордовии 41-летний мужчина пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2018 году министерством культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии были выделены республиканские бюджетные денежные средства на ремонтные работы на нескольких объектах в Саранске. В дальнейшем обвиняемым совместно с возглавлявшим в тот период указанное министерство мужчиной под видом выполнения и оплаты ремонтных работ на двух объектах через аффилированную организацию было совершено хищение бюджетных денег в сумме более 5 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru