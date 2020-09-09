Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Народные приметы на 10 сентября подскажут, установится ли до конца осени теплая погода

Народные приметы на 10 сентября подскажут, установится ли до конца осени теплая погода

Народные приметы на 10 сентября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться до конца осени.

В былые времена люди в качестве справедливой воспринимали примету, гласящую, что наличие дождя в десятый день сентября следует воспринимать подобно сигналу о том, что до конца осени будет иметь место преимущественно теплая погода.

Если 10 сентября на верхушках берез имеются желтые листья, народные поверья советуют готовиться к раннему приходу весны. В том случае, если в желтый цвет окрасились нижние листья, весенняя пора наступит поздно.

Гуси и журавли, которые до 10 сентября не улетели в теплые края, в былые времена назывались предвестниками теплой и поздней зимы.     