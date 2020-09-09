Народные приметы на 10 сентября подскажут, установится ли до конца осени теплая погода

Народные приметы на 10 сентября помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться до конца осени.

В былые времена люди в качестве справедливой воспринимали примету, гласящую, что наличие дождя в десятый день сентября следует воспринимать подобно сигналу о том, что до конца осени будет иметь место преимущественно теплая погода.

Если 10 сентября на верхушках берез имеются желтые листья, народные поверья советуют готовиться к раннему приходу весны. В том случае, если в желтый цвет окрасились нижние листья, весенняя пора наступит поздно.

Гуси и журавли, которые до 10 сентября не улетели в теплые края, в былые времена назывались предвестниками теплой и поздней зимы.