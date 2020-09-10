Гороскоп на 11 сентября: в этот день представители большинства знаков получат усиление творческих способностей и талантов

Овен

Овны в этот день почувствуют себя физически, эмоционально и духовно сильными и готовыми использовать все свои внутренние резервы.

Телец

У Тельцов сильная интуиция, и вы, вероятно, подсознательно понимаете мысли, чувства, потребности и желания других. Это приближает людей к вам, и будет работать на вас на многих уровнях.

Близнецы

Обычно вы хорошо умеете оценивать других людей и ощущать их мысли и чувства, Близнецы, но в этот день данный талант значительно усиливается за счет повышенной интуиции.

Рак

Общение с близкими друзьями и романтическим партнером должно быть особенно полезным в этот день, Раки, поскольку вы чувствуете больше контакта с близкими вам людьми.

Лев

Недавние успехи Львов могут привести к новым устремлениям к повышению вашего социально-экономического положения. Вы должны быть решительны и уверены в своем будущем.

Дева

Обычно вы склонны рассматривать вещи на логическом, интеллектуальном уровне, Девы, но в этот день сила вашей интуиции будет на порядок выше других способностей.

Весы

Артистические таланты значительно усилятся благодаря снизошедшему вдохновению. Весы должны потратить большую часть своего времени на материальное воплощение своих идей.

Скорпион

Это время, когда Скорпионы будет чувствовать себя идеалистами и полными надежд мечтателями. Ваша интуиция также будет сильна.

Стрелец

Стрельцы могут почувствовать вдохновение в творчестве и направить часть своей новообретенной осведомленности в недавно начатые проекты.

Козерог

Записывайте свои мысли и идеи, коих будет особенно много в этот день, Козероги, чтобы не забыть их. Возможно, вы захотите использовать их позже.

Водолей

Некоторые яркие и чудесные сны Водолеев могут стать источником вдохновения для будущих творческих проектов. Ожидайте успехи в карьере и отношениях.

Рыбы

Рыбы много работали в течение последних нескольких месяцев и вы чувствуете, что заслуживаете перерыва. Спланируйте отличный отпуск.

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