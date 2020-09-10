В Саранске полицейские и общественники провели акцию, направленную на профилактику краж и угонов автотранспорта

Участковые уполномоченные полиции ОП №1 УМВД России по Саранску совместно с представителями общественности 9 сентября провели профилактическую акцию.

Указанная акция была направлена на профилактику угонов и краж транспортных средств.

В период с января по июль нынешнего года в Мордовии было украдено 27 транспортных средств. Основным временем суток для совершения подобного рода преступлений остается ночь (75%).

Также в течение семи первых месяцев нынешнего года в Мордовии было зафиксировано 37 угонов транспортных средств.

Рассматриваемое мероприятие прошло рядом с крупным торговым центром, расположенным в Октябрьском районе Саранска.

Сотрудниками МВД подготовили для автовладельцев информативные памятки с полезными советами о том, как уберечь автомобиль от преступных посягательств.

В ходе акции участники прикрепляли под дворники каждого из припаркованных возле торгового центра автомобилей яркие памятки, а также проводили беседы с владельцами машин.

Также читайте о том, что представители общественности посетили одну из колоний Мордовии.

Источник: 13.мвд.рф