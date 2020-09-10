Житель Ельниковского района пойдет под суд по обвинению в краже денег и кошельков

В Ельниковском районе суд вынесет приговор в отношении 69-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении нескольких краж.

Указанный гражданин заходил в сельские магазины, дожидался, когда продавец уйдет в подсобное помещение или же отвлечется на покупателя, а затем, воспользовавшись данным обстоятельством, похищал выручку из кассы или кошельки из оставленных без присмотра сумок. Общая сумма ущерба составила более 37 тыс. рублей. Стражи порядка установили причастность мужчины к совершению четырех краж.

Ранее житель Ельниковского района уже был судим.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф