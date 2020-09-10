В Рузаевке мужчину осудили за вмешательство в деятельность следователя органов внутренних дел

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении мужчины, обвиняемого во вмешательстве в деятельность следователя органов внутренних дел.

В августе прошлого года следователем органов внутренних дел 34-летнему мужчине было предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью и незаконном обороте наркотических средств. Во время ознакомления с материалами уголовного дела в помещении следственного изолятора гражданин в присутствии следователя и адвоката разорвал первый том уголовного дела, рассчитывая данным путем избежать уголовной ответственности за инкриминируемые ему преступления.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru