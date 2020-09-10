В Мордовии по требованию прокуратуры суд лишил водительских прав двух граждан, страдающих наркоманией

В Ромодановском районе по требованию прокуратуры были лишены водительских удостоверений два гражданина, которые имеют наркотическую зависимость.

В ходе проведения проверки сотрудниками прокуратуры было установлено, что два жителя указанного района, которые имеют право на управление транспортными средствами, состоят на учете у нарколога и имеют заболевания, при наличии которых запрещено садиться за руль.

Прокуратура обратилась в Ромодановский районный суд с заявлениями о прекращении действия права вышеуказанных граждан управлять транспортными средствами.

Суд согласился с доводами прокурора и удовлетворил требования в полном объеме.

Также читайте о том, что житель Мордовии из-за обиды решил оклеветать сына бывшей жены.

Источник: epp.genproc.gov.ru