Житель Мордовии, обвиняемый в угоне грузовика и трактора, пойдет под суд

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в угоне грузового автомобиля и трактора.

В августе нынешнего года 20-летний молодой человек, желая помочь своим знакомым, автомобиль которых застрял в поле, проник на территорию лесопилки, расположенной в посёлке Красный Узел, и завел мотор находящегося там трактора. Парень не смог удержать контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство въехало в бревна. После этого молодой человек воспользовался грузовиком марки ГАЗ, который вернул обратно, оказав помощь.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф