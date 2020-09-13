Гороскоп на 14 сентября: практически все знаки будут переживать в этот день бурю эмоций, но их следует взять под контроль

Овен

Обратитесь за помощью, Овны, если вы не справляетесь с делами. В вопросах, связанных с работой, убедитесь, что вы не откусываете больше, чем можете проглотить.

Телец

Сохранение баланса эмоций станет ключом к успешному дню, Тельцы. Не позволяйте себе утонуть в фантазиях, всегда поддерживайте контроль над ситуацией.

Близнецы

Вам может показаться, что вы на каждом шагу натыкаетесь на кирпичную стену, Близнецы, особенно когда дело касается эмоций, но большая часть драмы – плод вашего воображения.

Рак

Сосредоточьтесь на положительных аспектах своей жизни, Раки, и работайте над расширением этих энергий. В настоящее время открываются большие возможности.

Лев

Убедитесь, что вы высыпаетесь, Львы. Вы можете казаться вялым, и ваша голова может быть немного туманной сегодня, но не позволяйте этому мешать вам выполнять свою работу.

Дева

Эмоции Дев будут особенно сильны в этот день, но они будут казаться немного затуманенными. Постарайтесь сохранить равновесие и по-новому взглянуть на ситуацию.

Весы

Баланс эмоций является очень важным в этот день, Весы. Держите руку на пульсе событий и меньше думайте о том, что могло бы произойти.

Скорпион

Скорпионы будут пребывать в веселом настроении, и вам следует найти время, чтобы насладиться этим с друзьями. Будьте уверены в себе и возьмите на себя инициативу.

Стрелец

Перед Стрельцами открываются новые возможности, говорят звезды. Чтобы воспользоваться ими, следует оставаться рядом с тем, что приносит вам наибольшее счастье.

Козерог

Ваш мир фантазий прекрасен в этот день, Козероги. Ваше воображение разыгралось, но нужно контролировать эмоции, иначе они могут взять верх над вами.

Водолей

У Водолеев может возникнуть ощущение, что вы находитесь под перекрестным эмоциональным огнем в этот день. Баланс – это ключ, найдите точку опоры и стабильности.

Рыбы

Рыб ждет день приподнятого настроения и дружеского общения. Энергия дня в вашу пользу, хотя может показаться, что это не так – ваши эмоции могут вас запутать.

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