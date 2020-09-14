Гороскоп на 15 сентября: Тельцы могут остаться дома, Девам нужно высказаться, а Водолеи окажутся спасательным жилетом для окружающих

Овен

В этот день звезды предлагают Овнам избавиться от сожалений. Выражайте свои эмоции, но не зацикливайтесь на них. Сочувствуйте другим, но не выносите их мусор.

Телец

Тельцы могут остаться дома в этот день, если вам так хочется, уверены звезды. Если люди спрашивают, как у вас дела, будьте честны. Другие могут видеть вас насквозь, поэтому нет смысла врать.

Близнецы

У Близнецов сильный характер, поэтому действуйте, используя свой проницательный ум. Тогда другие люди поймут, что вы не такие сумасшедшие, как они думали о вас вначале.

Рак

В этот день у Раков будет особая связь с вашими чувствами, которые могут помочь рассеять туман в вашем мышлении. Ваша чувствительность очень сильна.

Лев

Отложите в сторону хотя бы на день свой деловой характер и сосредоточьтесь на своих чувствах, Львы. Погрузитесь глубоко в эмоции и найдите корень терзающей вас проблемы.

Дева

Позвоните или напишите письмо другу в этот день, Девы. Ваш мозг «застрял» на одном месте, но беседа с другими людьми на эту тему может помочь вам найти выход.

Весы

Весы, у которых все хорошо, могут подставить плечо нуждающемуся в этом человеку. Просто убедитесь, что вы не теряете себя в процессе, советуют звезды.

Скорпион

Нерешительность других людей может заставить Скорпионов чувствовать себя застрявшими в ловушке. Сконцентрируйтесь на себе. Вы не несете ответственности за благополучие других.

Стрелец

В этот день может быть намного проще, чем обычно, выразить свои эмоции кому-то, Стрельцы. Если вы не решались сделать подобный шаг, сейчас самое время сказать все.

Козерог

Вам может показаться, что вы застряли в болоте, поэтому наденьте галоши, Козероги, и будьте готовы приложить усилия, чтобы выбраться из этой ловушки.

Водолей

Водолеи получат в этот день очень тонкую интуицию. Другие люди будут тонуть в болоте, но вы – спасательный плот, за который они смогут уцепиться.

Рыбы

Настроение этого дня может показаться вам слишком мрачным, Рыбы. Почему все такие серьезные? Независимо от того, придумаете ли вы ответ, знайте, что это не ваша вина.

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