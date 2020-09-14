Владимир Волков вручил награды за активное участие в борьбе с коронавирусом

В Мордовии 11 сентября состоялась торжественная церемония награждения работников системы здравоохранения, служб санитарно-эпидемической безопасности, специалистов и волонтеров, принявших активное участие в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Глава Мордовии Владимир Волков вручил заслуженные высокие награды.

Обращаясь к присутствующим, руководитель республики отметил, что уже почти полгода Мордовия живет в режиме повышенной готовности и предельной нагрузки на систему здравоохранения.

Владимир Волков отметил, что система здравоохранения республики справилась с нагрузкой. Было развернуто почти 2 тыс. инфекционных коек, это в 5 раз больше, чем планировалось изначально, проведена огромная работа по оснащению их кислородом, аппаратами ИВЛ.

Глава Мордовии подчеркнул, что медучреждениям республики удалось создать хороший запас лекарств, оборудования и средств индивидуальной защиты.

Руководитель региона также дал высокую оценку эффективному взаимодействию медицинского сообщества и органов власти.

Награды были вручены почти четырем десяткам работников сферы здравоохранения, служб санитарно-эпидемической безопасности, специалистам и волонтерам.

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Источник: e-mordovia.ru