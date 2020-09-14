Народные приметы на 15 сентября подскажут, ударят ли в ближайшее время морозы

Народные приметы на 15 сентября помогут определить, ударят ли в ближайшее время морозы.

Несколько столетий назад, когда прогноза погоды в современном определении не существовало, люди называли справедливой и подтвержденной практическим путем примету метеорологического характера, которая гласит, что красный закат, наблюдающийся в четырнадцатый день первого месяца осени, следует воспринимать в качестве предвестника того, что скоро ударят морозы.

Также народные поверья гласят, что дождь, который идет 15 сентября, сигнализирует о том, что до конца осени будет наблюдаться преимущественно сухая погода.

Люди, жившие в былые времена, 15 сентября устраивали пиры. Информация о причине данной традиции не сохранилась в веках.