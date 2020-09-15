Гороскоп на 16 сентября: общий проект сблизит Раков и семью, Девы могут получить деньги, а Скорпионам и Рыбам следует записать свои идеи

Овен

Любовь расцветает в близких отношениях, когда вы настраиваетесь на мысли, чувства, потребности и желания вашего избранника, Овны.

Телец

Тельцы будут чувствовать себя особенно хорошо в этот день, и ваша внешность отражает это. Ваши отношения с другими должны быть теплыми, любящими и дружескими.

Близнецы

Вы интуитивны по натуре, Близнецы, но сегодня вы чувствуете себя особенно настроенным на чувства окружающих. Не удивляйтесь, если вы станете ближе к ним.

Рак

Счастье царит, когда вы и ваша семья приступаете к одному или нескольким проектам, которые могут сделать ваш дом более жизнерадостным, Раки.

Лев

Разговор с кем-нибудь из соседей может оказаться неожиданно приятным и приятным, Львы. Вы можете познакомиться с новыми людьми и стать ближе к тем, кого уже знаете.

Дева

Вы можете получить подарок или небольшую сумму денег, Девы. Может быть кто-то вернет вам долг или вы можете получить подарок за оказанную ранее небольшую услугу.

Весы

Общение в этот день, вероятно, будет теплым, информативным и дружеским, и благодаря этому Весы станут ближе к окружающим.

Скорпион

Если вы склонны к музыке или искусству, Скорпионы, то у вас могут быть видения или в вашей голове зазвучат новые мелодии, которые просто требуют, чтобы их записали.

Стрелец

Звонки, электронные письма и другие виды общения с близкими вам людьми могут отнять у вас много времени, Стрельцы. Вы сможете лучше понять, что с ними происходит.

Козерог

Важная встреча – виртуальная или иная – состоится в течение этого дня, Козероги. Общение должно быть четким и открытым.

Водолей

В этот день Водолеи могут получить сообщение или телефонный звонок от дорогого вам человека, живущего далеко. Вы уже давно думаете об этом человеке, поэтому сообщение вас очень порадует.

Рыбы

У Рыб могут появиться новые идеи для творческих проектов. Видения, рассказы или мелодии могут прийти к вам в голову, и было бы неплохо записать их, прежде чем они исчезнут.

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