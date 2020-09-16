Гороскоп на 17 сентября: деньги потекут рекой к Овнам, Весы могут подумать о новой карьере, а Водолеи окажутся в центре внимания

Овен

Овны могут почувствовать себя миллионером в этот день. Деньги, кажется, текут к вам рекой. Возможно, вы захотите устроить шопинг или потратиться на ремонт дома.

Телец

Кто-то, кого вы никогда раньше не встречали, кого вы считаете чрезвычайно привлекательным, может оказаться рядом, Тельцы. Если вы одиноки, возможно, стоит попробовать.

Близнецы

В вопросах карьеры и денег удача по-прежнему на вашей стороне, Близнецы, и, вероятно, в романтических отношениях тоже. Ваша жизнь может стать предметом зависти.

Рак

Романтика и творчество – движущие силы в вашей жизни на этот день, Раки. Вы можете обнаружить, что чувства к особому человеку дают вдохновение для творческих проектов.

Лев

Вы склонны быть приземленными и практичными, Львы, но теперь вы чувствуете, что фантазия может быть не менее полезна.

Дева

Вам может поступить нежное письмо от старого друга, Девы, с выражением благодарности за прошлые услуги. Это не та дружба, которую вы захотите отпустить.

Весы

Вы не думали о смене карьеры, Весы? Вы можете услышать о некоторых возможностях, возможно, от коллеги. Возможно, сейчас самое время совершить изменения в жизни.

Скорпион

Скорпионы могут чувствовать себя особенно теплыми и любящими. У вас на уме романтика. Это отличный день, чтобы запланировать интимный вечер наедине с дорогим вам человеком.

Стрелец

Насыщенные эротические сны могут стимулировать творческие способности Стрельцов. Дайте своим идеям немного дозреть, не спешите их использовать.

Козерог

Вы можете почувствовать себя потрясенными, Козероги, когда ваш старый друг внезапно проявит к вам романтический интерес. Не списывайте новые эмоции со счетов, если вы свободны.

Водолей

Водолеев могут попросить выступить на собрании или встрече. Вы непременно будете сиять, и окружающие могут сделать вам искренние комплименты.

Рыбы

Романтика продолжает наполнять вас, Рыбы. Вы должны чувствовать себя особенно сексуально. Вы наверняка привлечете восхищенные взгляды, в том числе незнакомых людей.

Читайте также Гороскоп на сентябрь 2020 года: Тельцам легко будет учиться, Львам нужно следить за здоровьем, а у Стрельцов и Рыб может увеличиться число недоброжелателей

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами