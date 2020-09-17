Гороскоп на 18 сентября: Тельцы узнают интересные новости, Львам неожиданно окажут помощь, а Стрельцы преодолеют препятствие

Овен

Звезды советуют Овнам в беседе с друзьями на важные темы говорить о том, что у вас на уме, и не беспокоиться о том, чтобы произвести хорошее впечатление.

Телец

Интересные новости могут прийти Тельцам от друга, которого сейчас нет в городе. Это связано с новыми открытиями в области, которая интересует вас обоих.

Близнецы

В этот день Близнецы могут обсудить с друзьями много интересного материала, который может незаметно, но коренным образом изменить вашу систему ценностей.

Рак

Утром Раки ощутят прилив физической силы, и как раз может понадобиться помощь брату, сестре или соседу, так что вы определенно сможете задействовать эту энергию.

Лев

Неоценимая помощь с деньгами или имуществом может прийти к вам из неожиданного источника, Львы. Кто-то, кого вы не знали, предложит вам свою помощь.

Дева

Вы ищете конкретную информацию, Дева? У вашего друга, возможно, еще одной Девы, есть эта информация, но он не знает, что вы ее ищете. Сообщите всем друзьям, что именно вам нужно.

Весы

Карьерные изменения незаметны, и, хотя поначалу они могут показаться довольно тревожными, в долгосрочной перспективе они будут положительными для вас, Весы.

Скорпион

У Скорпионов появились трудности с карьерой или деньгами? Если так, то помощь может прийти от друга, который хоть и живет далеко от вас, но сможет найти самые нужные слова.

Стрелец

Вспышка вдохновения поможет обойти препятствие на пути карьерного роста Стрельцов, которое возникло в последние несколько дней.

Козерог

Звезды говорят, что Козероги и партнеры, которые пока что не могут найти компромисс при заключении контракта, вскоре придут к взаимопониманию.

Водолей

Профессиональные трудности могут быть решены с помощью посторонней помощи, Водолеи. Возможно, вам нужно вызвать консультанта. Трудности не продлятся долго.

Рыбы

Идеалистические романтические представления объединяются с сильной чувственной страстью, чтобы вызвать сильное желание, которое остается с вами в течение дня, Рыбы.

Читайте также Гороскоп на сентябрь 2020 года: Тельцам легко будет учиться, Львам нужно следить за здоровьем, а у Стрельцов и Рыб может увеличиться число недоброжелателей

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами