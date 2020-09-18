В Атяшевском районе местный житель подозревается в краже дизельного масла и запчастей от трактора

В Атяшевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя, который подозревается в краже дизельного масла и запчастей от трактора.

Было установлено, что 32-летний житель указанного района похитил с территории агропромышленного предприятия запчасти от трактора марки МТЗ, опоры крепления, кронштейн от сельскохозяйственного дискатора, долото плуга и 40 литров дизельного масла. Общая сумма ущерба составила более 22 тыс. рублей.

Подозреваемый не отрицает свою вину.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф