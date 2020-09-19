Гороскоп на 20 сентября: Раки получат любовное послание, перед Девами откроются новые возможности, а Рыбы могут встретить свою половинку

Овен

Ваш дом выглядит так, будто по нему прошелся ураган, Овны? Начав уборку, вы обнаружите предметы, которые, как вы думали, потеряны навсегда.

Телец

Захватывающий телефонный звонок или электронное письмо может прийти от друга, у которого есть отличные новости для вас, Тельцы.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам собрать группу единомышленников или людей с интересами, похожими на ваши, и провести весь день, беседуя на увлекательные темы.

Рак

Раки могут получить любовное послание от романтического партнера или услышать о свадьбе, которая состоится в кругу ваших друзей.

Лев

В этот день у Львов может появиться шанс увеличить свой доход, участвуя в каком-либо художественном проекте. Вы можете что-то создавать или заняться продвижением проекта.

Дева

События этого дня могут вырвать Дев из застоя. Стимулирующие разговоры могут повернуть вашу голову в сторону возможностей, о которых вы раньше не подозревали.

Весы

В этот день может прийти вдохновение, Весы. Это прекрасное чувство, но вы можете не знать, как его выразить. Не упускайте ни одной возможности, какой бы возмутительной она ни казалась.

Скорпион

У Скорпионов может появиться возможность поговорить с новыми людьми в интересных областях, возможно, из других стран. Вечером прогуляйтесь, чтобы очистить голову.

Стрелец

Информация, полученная из неожиданных источников, может привести к внезапным и удачным изменениям в карьере, Стрельцы. Продолжайте исследовать новые источники информации.

Козерог

Страстная встреча с избранником может настолько укрепить связь между вами, что Козероги даже могут начать говорить о свадьбе. Но лучше себя сдерживать, чтобы не напугать любимого человека.

Водолей

Вы чувствуете себя хуже обычного, Водолей? Возможно, у вас появится соблазн начать строгую программу упражнений. Звезды советуют начать с ходьбы или йоги.

Рыбы

Любовь и романтика являются не просто частью вашей жизни, Рыбы, это вся ваша жизнь. Если вы одиноки, то на горизонте появится интересный потенциальный партнер.

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