Гороскоп на 21 сентября: Овнам и Девам лучше не вмешиваться в чужую драку, Ракам нужно отдохнуть, а у Рыб будут просить помощи

Овен

На рабочем месте Овнов могут возникнуть проблемы. Некоторые из ваших коллег не доверяют друг другу и не могут работать вместе. Лучше не вмешиваться в чужую драку.

Телец

Между Тельцами и вашим братом, сестрой или соседом могут возникнуть ссоры. Здесь определенно потребуется ваша способность находить компромисс.

Близнецы

Деньги могут вызвать у Близнецов головную боль. Вы можете разрываться между желанием отложить деньги на будущее и желанием купить то, о чем давно мечтали.

Рак

Слишком много физических упражнений в течение последних нескольких дней может вызвать у Раков чувство усталости. Помогут горячая ванна и травяной чай.

Лев

Расчистка эмоционального «мертвого леса» может напомнить Львам о себе нечто, от чего вы убегали. Жизненно важно это выпустить, даже если придется поплакать. Это положительный момент.

Дева

Виртуальная конференция с участием Дев может превратиться в крикливую схватку, потому что участники будут придерживаться своего мнения. Девам лучше не вмешиваться.

Весы

Ваш избранник уехал и занимается решением проблем своих родственников, Весы? Не отчаивайтесь, ведь очень скоро он или она вернется и вы будете больше времени проводить вместе.

Скорпион

Сообщения Скорпионов могут не доставляться, электронные письма могут не проходить, и люди могут неверно истолковать ваши слова. Говорите с людьми напрямую и без двойного смысла.

Стрелец

Ценности Стрельцов могут противоречить ценностям вашего делового или романтического партнера. Один из вас может быть чрезмерно прагматичным, а другой – слишком идеалистичным.

Козерог

Если у вас возникли проблемы с поиском романтического партнера, Козероги, возможно, стоит на время прекратить попытки. Во всяком случае в этот день.

Водолей

Водолеи могут чувствовать себя немного беспокойно и тревожно, даже не зная почему. Звезды советуют сосредоточиться на своей работе.

Рыбы

Слишком много людей могут претендовать на ваше внимание в этот день, Рыбы. Всем им нужен совет или помощь. Это может быть лестно, но не давайте обещаний и старайтесь изо всех сил.

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