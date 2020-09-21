Гороскоп на 22 сентября: Тельцы и Девы могут сделать удачные инвестиции, Раки получат неожиданное признание, а Козероги – деньги

Овен

Овнам следует продолжить обучение выбранному навыку или получить степень в интересующей вас области.

Телец

Обстоятельства благоприятны для Тельцов, которые подумывают об инвестициях в недвижимость или любую другую сферу. Будьте готовы к важному разговору в этот день.

Близнецы

Несобранные с самого утра Близнецы будут в форме к обеду. Вас могут приятно удивить обнадеживающие новости от друга или родственника.

Рак

Упорный и сосредоточенный труд Раков начнет приносить плоды в виде повышения по службе тогда, когда вы перестанете получать признание за все, что делаете.

Лев

Львов высоко ценят в профессии за сильную деловую хватку и серьезный подход к решению проблем. Недавние успехи могут приблизить ваш следующий карьерный подъем.

Дева

Недвижимость, особенно жилая, выглядит многообещающей для инвестиций, Девы. Следуйте своей интуиции и посмотрите, что из этого выйдет.

Весы

Ожидайте интересных сообщений в этот день, Весы. Вы можете получить письмо или звонок от давно исчезнувшего с горизонта друга и узнать от него новости.

Скорпион

Прекрасное время, чтобы пожинать плоды своего прошлого тяжелого труда, Скорпионы. В ближайшие недели вы сможете добиться важных успехов в карьере и личных проектах.

Стрелец

Стрельцы могут отправиться в путешествие, уверены звезды. Это может быть бизнес, удовольствие или и то, и другое. Скорее всего, вы добьетесь повышения по службе.

Козерог

Не удивляйтесь, если деньги поступят из неожиданного источника, Козероги. Это может быть удивительно хороший возврат инвестиций или бонус.

Водолей

Настало хорошее время для налаживания новых отношений, Водолеи. Будьте открыты, если кто-то из ваших знакомых подойдет с предложением. Грядут успех и удача.

Рыбы

Вы много работали, Рыбы, чтобы прийти в хорошую физическую форму. Точно так же вы потратили много энергии на работу, и это скоро должно окупиться, говорят звезды.

Читайте также Гороскоп на сентябрь 2020 года: Тельцам легко будет учиться, Львам нужно следить за здоровьем, а у Стрельцов и Рыб может увеличиться число недоброжелателей

а еще Гороскоп на 2020 год: Львам нужно будет чаще отдыхать, Весы станут примером для окружающих, а Водолеи должны быть осторожны с деньгами