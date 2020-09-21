В Саранске будут продолжены санитарная обработка территорий и мониторинг масочно-перчаточного режима

Глава администрации Саранск Пётр Тултаев поручил продолжать санитарную обработку придомовых территорий, входных групп многоквартирных домов, детских площадок, дорог, а также подъездов.

Градоначальник также акцентировал внимание на необходимости продолжения рейдов по проверке масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и торговых организациях.

С начала сентября в городе было проверено 117 объектов торговли и сферы услуг. На минувшей неделе на три организации были составлены протоколы. Как показывают рейдовые мероприятия, больше всего нарушений в сетевых магазинах, в частности, в торговых заведениях сети «Магнит».

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Источник: adm-saransk.ru