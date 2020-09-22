Гороскоп на 23 сентября: Овны могут увеличить доход, Львы найдут у себя скрытый талант, а Козерогам следует записывать свои идеи

Овен

Работая творчески или новаторски, Овны получат возможность увеличить свой доход. Могут быть задействованы такие технологии, как кино или компьютерная графика.

Телец

Обстоятельства, не зависящие от Тельцов, могут расстроить ваше желание встретиться в этот день со своим избранником. На пути могут встать работа или семейные обязанности.

Близнецы

Семья, которая много значит для Близнецов, может сделать ваш дом еще теплее и уютнее. Недостатком ситуации может оказаться отсутствие вашего любимого.

Рак

В этот день Раки могут получить долгий, но необходимый телефонный звонок от близкого друга или избранника. Вызывающие беспокойство вопросы требуют решения.

Лев

Львы могут открыть для себя ранее скрытый талант, возможно, художественный. Это может быть захватывающе, но, вероятно, вам к этому еще нужно привыкнуть.

Дева

Девы должны выглядеть особенно привлекательно в этот день, уверяют звезды. Вы можете иметь мистический облик, привлекающий внимание посторонних.

Весы

К представителям знака Весы будет трудно дозвониться, хотя ваш телефон будет молчать. Возможно, у вашего провайдера возникнут проблемы.

Скорпион

Звезды настаивают на том, что в данный момент Скорпионам нужна переоценка ваших финансовых целей. Некоторые из ваших ожиданий могут быть нереалистичными.

Стрелец

Стрельцы могут осознать, что вас романтически привлекает кто-то, кого вы знаете по работе. Если так, то сейчас не самое подходящее время для начала новых отношений.

Козерог

В этот день Козерогам следует держать при себе ручку и блокнот, поскольку приходящие в голову гениальные творческие идеи будут очень быстро исчезать.

Водолей

Водолеи могут столкнуться со старым другом и внезапно увидеть его или ее в другом свете. Романтическое влечение, которого вы избегали, неожиданно покажется удивительно приятным.

Рыбы

Если кто-то из вас – Рыбы или ваш избранник – будет упрямым, это может превратиться в неприятную борьбу за власть. Постарайтесь найти способ существования в гармонии.

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